Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı
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Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel
Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 zanlı yakalandı

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli, İstanbul, Hatay, Bursa, Gaziantep, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin ve Şanlıurfa'da 33 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 33 şüpheliden 27'si yakalandı.

Şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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