Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı
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Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Osmaniye merkezli 11 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı

OSMANİYE merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen, örgütün sözde emirleri olduğu belirtilen Suriye uyruklu 27 şüpheli yakalandı.

OSMANİYE merkezli 11 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen, örgütün sözde emirleri olduğu belirtilen Suriye uyruklu 27 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ülke genelinde yapılabilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışmada, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticileri olduğu belirlenen Suriye uyruklu 27 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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