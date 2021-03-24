Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
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Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

24.03.2021 18:07 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:15

Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece arasında düştüğü Osmaniye'de kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

OSMANİYE - Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece arasında düştüğü Osmaniye'de kent merkezinde sağanak yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Osmaniye'de kent merkezinde etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığının 5 ila 7 derece arasında düştüğü kentte 'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' deyimi yerini buldu. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar duraklara sığınırken, sürücüler ise trafikte uzun kuyruklar oluşturdu. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kent merkezinde yağmurun, yüksek kesimlerde kar yağışının sabah saatlerine kadar devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, kuvvetli yağış uyarısında bulunan meteoroloji vatandaşları ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum oluşumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunmuştu.

Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Osmaniye merkezde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK KAYA

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