OSMANİYE LEYLEKLER, KÖY VE BELDEYİ ELEKTRİKSİZ BIRAKTI

06.08.2019 18:32

OSMANİYE'de, toplu göç eden leyleklerin yüksek gerilim hattına konması nedeniyle bir köy ve bir belde de elektrik kesintisi yaşandı.

Osmaniye'de leyleklerin toplu göçü Çona Köyü ve Tüysüz Beldesini elektriksiz bıraktı. Sonbahar yaklaşırken, daha sıcak bölgelere sürüler halinde göç eden leylekler, köy içerirsiden geçen elektrik tellerine kondu. Kuşların ve şebekenin zarar görmemesi için tellerdeki akım kesildi. Kuşların sabah saatlerine kadar tel üzerinde durması nedeniyle köy gün boyu elektriksiz kaldı. Köy sakinlerinden Kasım Efendioğlu, çok sayıda leyleğin, geceyi elektrik direklerinde geçirdiğini belirterek, Kurban bayramına bir hafta kala hacı leylekler, sanki hac ziyareti yapıyormuş gibi Çardak köyüne geldi. İşin ilginç olan yanı ise bitişik olan Dereli ve Çona Köylerine hiç birinin gelmemesi. Akşam üstü köyümüze misafir oldular ama birazda eziyetli oldu. Çünkü tellerin üzerine kondukları için elektrikler kesildi. Sabah erkenden kalktığımızda da misafirlerimiz uçup gitmişler. dedi.

Diğer yandan Tüysüz Beldesi'nde de elektrik tellerine konan leylekler nedeniyle bir gün süre ile enerji kesintisi yaşandı.

Kaynak: DHA