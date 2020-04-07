OSMANİYE Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı
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Koronavirüs, Osmaniye, Güncel

OSMANİYE Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı

Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı (2)'EVİNİZDE KALIN'Osmaniye'de koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılanan İbrahim Sevmez, evinde çektiği video ile uyarılarda bulundu.

07.04.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.04.2020 16:19
OSMANİYE Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı

Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı (2)

'EVİNİZDE KALIN'

Osmaniye'de koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılanan İbrahim Sevmez, evinde çektiği video ile uyarılarda bulundu. Sevmez, "Çok şükür korona virüsü yendim. Akşam taburcu oldum evime geldim. 15 gün evde karantinada kalacağım. Allah hiç kimseye bu derdi göstermesin. Şu an sağlık durumum iyi. Yoğun bakım görmedim. Ama en hafifi bile çok kötü. Sizlerden ricam evinizde kalın. Kimseyle temas halinde bulunmayın. Bu eşiniz çocuğunuz dahi olsa temas etmeyin. Dışarı çıkacaklar mutlaka maske taksın ve suyla sabunla sık sık mutlaka ellerinizi yıkayın. Herkes bu virüse yakalanabilir. Özellikle karşınızdaki insanların virüs taşıyıcı olduğunu düşünün. Özellikle devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyalım. Mesafe kurallarına mutlaka uyun. Çok şükür ben atlattım" dedi.

'TEREDDÜT ETMEDEN HASTANEYE GİDİN'

Koronavirüsün vücutta nasıl belirtiler verdiğini de anlatan İbrahim Sevmez, "İnşallah bir daha tekrarını görmem. Virüs başlangıcı ateş, vücutta ağrı ve ciğerden gelen bir öksürük. Eğer bunlar varsa mutlaka hastaneye gidin tereddüt dahi etmeyin. Yoğun bakıma düşene kadar beklemeyin. Yoğun bakım şartları çok daha zor" şeklinde konuştu.

OSMANİYE Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

OSMANİYE Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı
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