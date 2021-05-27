Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi yanında çıkan anız yangını söndürüldü
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi yanında çıkan anız yangını söndürüldü

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi yanında çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) yanındaki tarlada çıkan anız yangını, yerleşkedeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) yanındaki tarlada çıkan anız yangını, yerleşkedeki binalara sıçramadan söndürüldü.

OKÜ yerleşkesi yanındaki bir kısmı hasat edilmiş buğday ekili tarlada, henüz bilinmeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Osmaniye Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak yerleşkedeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi yerleşkesi yanında çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
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