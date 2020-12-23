Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 09:52
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Türk, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" ve Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını oyladı.

Yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", Bestami Bodruk'un "Diyarbakır köylerinde kış" ve Sercan Küçükşahin'in "Hürmetçi Sazlığı'nda gün batarken" fotoğraflarını oylayan Türk, spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" ve Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo" tutkunlarının yeni adresi: Suluada" başlıklı karelerini seçti.

Türk, tüm fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Altay İsmail Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Arto Serdar Ortaç Oktay Kaynarca Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Arda Turan Ersun Yanal Ali Şansalan Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Türk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 09:57:49. #1.14#
title