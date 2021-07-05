Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Müslüm Demir, AOSB'den ödül kazandı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, enerji depolamayla ilgili projesiyle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından ödüle layık görüldü.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir, enerji depolamayla ilgili projesiyle Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) tarafından ödüle layık görüldü.

OKÜ'den yapılan yazılı açıklamada, AOSB tarafından düzenlenen Sanayi AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması'na Türkiye genelinden 165 başvuru yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yarışmaya Biyokütleden Süperkapasitör Tasarım ve Üretimi Projesi ile katılan OKÜ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir'in akademisyen kategorisi tematik alanda ikincilik ödülüne layık görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müslüm Demir, "Projede süperkapasitör elektrot aktif malzemesi olarak ucuz, yenilenebilir ve kolay ulaşılabilir biyokütle üretim ve tasarımı OKÜ'de gerçekleştirilen gözenekli karbon ve farklı enerji/güç yoğunluğuna sahip süperkapasitörlerin üretimi yapılması, özellikle enerji depolama teknolojisinde önemli yer etmektedir. Ayrıca, üretilecek süperkapasitör yerli ve milli elektrikli aracımız olan TOGG içinde önemli yer tutmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner