Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde Uyuşturucu ile Mücadele ve Farkındalık Konferansı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde 15 Temmuz Şehitler Amfisinde düzenlenen konferansa, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan Programın açılış konuşmasını Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun yaptı. Prof. Dr. Uzun, "Türkiye'de ve dünyada, malumunuz olduğu üzere, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele çok önemli bir problem. Ülkemizde de maalesef bu sorunla yüzleşiyoruz ve Devletimizin bütün kurumları uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele için büyük bir efor ve enerji harcıyorlar. Fedakarca bir mücadele yürütülüyor. Burada da Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Başkanlığı ve Narko Başkanlığından çok kıymetli arkadaşlarımız bizimle beraberler ve bu konuda bizlere çok önemli bilgiler verecekler. "diye konuştu.

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz ise "Bu mücadele hepimizin mücadelesidir, bunu ciddiye almak zorundayız. Eğer bu mücadeleyi başladığı yerde bitirirsek başarılı oluruz. Bunun için de bilinçli olmak zorundayız. Nasıl mücadele edeceğimizi iyi bilmeliyiz. Bu anlamda da işin uzmanı arkadaşlarımızın yaptıkları çalışmaları, nasıl mücadele edeceğimiz hususunda verecekleri bilgileri dikkatle takip edip uygulamak çok önemli. "diye konuştu. Bağımlıların, aileleri yıkan, hayatları karartan bir çıkmazın içine sürüklendiğini belirten Vali Yılmaz, "Başta yakınları olmak üzere hepimizi yürekten üzen manzaraları yaşıyoruz. Bunları yaşamamak için, bitirmek için hep birlikte mücadele etmeli ve hassasiyetle bu işin üzerinde durmalıyız. İlimizde bu konuda ciddi bir mücadele veriliyor, bu mücadelede yer alan bütün arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Geçen yıla göre bu sene daha iyi sonuçlar aldık, her yıl daha iyiye gidelim. "dedi. Konferansın çok faydalı olacağına inandığını ifade eden Vali Yılmaz, Konferansın düzenlenmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederek sözlerini bitirdi.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Şube Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Sarıgüzel, uyuşturucu ile mücadele konusunda konferans verdi.

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