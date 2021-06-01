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Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
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Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOnline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Üç Boyutlu Sanat Uygulamaları Seramik - Heykel SergisiEnerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf UygulamalarıTürklerde Geleneksel Oyun ve Spor KültürüTürk Medeniyetini Dünyaya Açan Bir Kapı Ahi Evran...

Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOnline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Üç Boyutlu Sanat Uygulamaları Seramik - Heykel SergisiEnerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf UygulamalarıTürklerde Geleneksel Oyun ve Spor KültürüTürk Medeniyetini Dünyaya Açan Bir Kapı Ahi Evran ve AhilikAnadil EdinimiEnerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf UygulamalarıModern Edebiyat Teorilerinden Seçme Okumalar- 01/06/2021

Kaynak: Habermetre

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