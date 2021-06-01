Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiOnline 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Etkinlikleri Üç Boyutlu Sanat Uygulamaları Seramik - Heykel SergisiEnerji Verimliliği Mevzuatı ve Tasarruf UygulamalarıTürklerde Geleneksel Oyun ve Spor KültürüTürk Medeniyetini Dünyaya Açan Bir Kapı Ahi Evran...