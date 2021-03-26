OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldıOSMANİYE'de kendi bisikletini beton direğe kilitleyip, kilitsiz duran bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı

OSMANİYE'de kendi bisikletini beton direğe kilitleyip, kilitsiz duran bisikleti çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, 19 Mart günü akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehit İsmet Yavuz Sokak üzerinde yaşanan bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki işyerlerine ait kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin kendi bisikletiyle olay yerine gelip, bankta kilitsiz duran kırmızı renkli bisikleti çalmak amacıyla gözüne kestirdiği görüldü. Bir süre etrafa bakan ve ardından yandaki sokağa kendi bisikletini kilitleyip, kırmızı renkteki bisikleti çalarak bölgeden hızlıca uzaklaşan şüphelinin, daha sonra yaya olarak gelip, kendi bisikletini de aldığı kaydedildi.

YAKALANDI

Hırsızlık şüphelisi M.Y., polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. M.Y. işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı
OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı
OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı
OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Jülide Sarıeroğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: OSMANİYE Kendi bisikletini kilitledi, kilitsiz bisikleti çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 13:53:10. #1.14#
title