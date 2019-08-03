OSMANİYE KAZADA ÖLEN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'da, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi Mehmet Candemir (31), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Akıncılar Polis Merkezi'nde görevli olan ve Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde önceki gece, iki hafta önce evlendiği eşi Elif Candemir ile birlikte yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e, plakası belirlenemeyen siyah renkli bir otomobil çarptı. Ağır şekilde yaralanan Candemir, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Candemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Adana Adli Tıp Kurumu morgundan cenazesi alınan Candemir için Adana Asri Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Daha sonra ise cenaze aracı ile Osmaniye'ye götürülen Candemir için Çona Köyü'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Burada baba Dursun Candemir, taziyeleri kabul etti. Gözü yaşlı eşi Elif Candemir'i ise polis memurları teselli etmeye alıştı. Acı haberi duyan köy halkı ise camiye akın etti. Öğlen namazına müteakip kılınan namazın ardından Candemir, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Mehmet Candemir'in annesi Suzan Candemir'in 2008 yılında vefat ettiği, bir yıldır ise çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: DHA