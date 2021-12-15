Osmaniye, kaya tırmanışçılarının yeni rotası oldu

GAZİANTEP (AA) - Osmaniye, bünyesinde barındırdığı farklı zorluk derecelerine sahip üç kaya duvarıyla tırmanışçıların ilgisini çekiyor.

Kaya tırmanışçıları, doğal güzelliklere sahip kentte kötü hava koşullarına maruz kalmadan dört mevsim tırmanış yapabilme imkanı buluyor.

Amanos Dağları'nın en yüksek zirvesinde yer alan Kaya Düldülü başta olmak üzere Karatepe Aslantaş Milli Parkı içerisindeki kaya duvarı ve merkeze bağlı Kırmacılı köyü yakınlarında yeni keşfedilen ve tırmanışa hazır hale getirilen Kızılkaya, şehir içi ve dışından birçok tırmanışçıyı ağırlıyor.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi ve Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (ODAK) Başkanı Muhammet Doğan, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleri ve farklı turizm seçeneklerini bünyesinde barındırdığını söyledi.

Son zamanlarda Osmaniye'ye kaya tırmanışı yapmak isteyenlerin ilgisinin arttığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Kaya tırmanışı konusunda Osmaniye tam bir fırsat şehri. Amanosların ve Torosların kenarında olması nedeniyle dağcılık ve kaya tırmanışı için uygun alanlar mevcut. Özellikle kaya tırmanışıyla ilgilenen sporcularımızın kentimize ilgisi oldukça yüksek. ODAK bünyesinde 30 sporcumuz, bu kaya duvarlarını aktif olarak kullanıyor. Ayrıca birçok şehirden de sporcu arkadaşlarımız kentimize gelerek, rotası açılan bu kaya duvarlarımızdan faydalanmaktalar."

Doğan, Osmaniye'nin kaya tırmanışçılarının antrenman yapması için çok uygun bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Gaziantep, Hatay, Adana, Kahramanmaraş'tan gelen sporcuların kentteki kaya duvarlarında dört mevsim antrenman yaptığını dile getiren Doğan, "Osmaniye, bu spor için müthiş bir potansiyele sahip. Hem Kırmacılı köyünde hazırladığımız kaya duvarı hem de Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda bulunan kaya duvarı, tırmanışçılar için müthiş bir imkan sunuyor. Bölgenin en önemli özelliği ise yılın dört mevsiminde tırmanış yapılabilecek şekilde olması. Kış şartlarında Türkiye'de tırmanış yapılan birçok alana kar yağıyor. Bizim bölgemizde ise kar yağışının olmaması ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, bizi diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliğimiz." diye konuştu.

-"Yılın dört mevsimi burada tırmanış yapılabilir"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Antrenörü Tekin Toprak ise tırmanış için Gaziantep'ten Osmaniye'ye geldiğini söyledi.

Osmaniye'nin kaya yapısıyla tırmanış sporu için çok uygun bir yer olduğunu aktaran Toprak, "Osmaniye, bu spor dalında muazzam bir seviyeye çıkabilir çünkü kentin çevresinde çok temiz kayalar var. Yıl boyunca güneş aldığı ve nemlenmediği için tırmanış için çok uygun. Yılın dört mevsimi burada tırmanış yapılabilir." dedi.

Bölgeye Gaziantep'ten gelen Asena Elif de 2,5 yıldır kaya tırmanışı yaptığını anlattı.

Bugüne kadar birçok kente tırmanış için gittiğini belirten Elif, şunları kaydetti:

"İlk kez Osmaniye'ye geldim. Bu bölgenin kayaç yapısı, tırmanışa çok uygun. Sürekli güneş gördüğü için temiz ve nemsiz. Onun dışında, tırmanış rotaları çok profesyonelce açılmış. Bölge, hem yazın hem de kışın rahatlıkla kullanılabilir."

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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