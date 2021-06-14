OSMANİYE KAĞIT TOPLAYICI SÜSÜYLE EVDEN HIRSIZLIĞA TUTUKLAMA

OSMANİYE'de kendilerine çekçek arabasıyla kağıt topladıkları süsü vererek evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1 kişi tutuklandı.

OSMANİYE'de kendilerine çekçek arabasıyla kağıt topladıkları süsü vererek evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 1 kişi tutuklandı.

Alibekirli Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki evin bahçesinde bulunan bakır kazaların çalındığını fark eden ev sahipleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı eve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, çekçek arabasıyla kağıt ve çöp toplayıcısı süsü vererek evden bakır kazanları çalanların çok sayıda suç kaydı bulunan İ.D. (23) ve S.D. (17) olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından kısa sürede yakalanan 2 şüpheli bakır kazanları 30 lira karşılığında hurdacıysa sattıklarını ifade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen İ.D. tutuklanırken, S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı