: Osmaniye kadirli'nin 100. kurtuluş yılında şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı

06.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:37

Kadirli'nin 100. kurtuluş yılında şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünde şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü düzenlendi. Köprübaşı Kent Meydanı'ndan başlayan şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü Atatürk Caddesi üzerinde devam etti. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz", "Her Türk Asker Doğar" sloganları eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalık, Öğretmenevi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.

Yürüyüşe Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Avcı, Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Tarım Müdürü Fatin Rüştü Özeser ile birlikte öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: DHA

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