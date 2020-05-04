OSMANİYE Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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OSMANİYE Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

OSMANİYE Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
04.05.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.05.2020 20:44

Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden olduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su içinde kalırken, araçlar yolda mahsur kaldı.

Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su içinde kalırken, araçlar yolda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle birçok ev ve işyerinin zemin ve bodrum katlarında su bbaskınları yaşandı.

Kadirli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur dolayısıyla cadde ve sokaklar su ile dolarken, bazı evlerde su baskınları yaşandı. Su baskınından dolayı ulaşım güçlükle sağlanırken bazı araçlar suda mahsur kaldı. Belediye ve İtfaiye ekipleri su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması başlattı. Su baskınından dolayı can kaybı yaşanmazken, sağanak yağış devam ediyor.

OSMANİYE Kadirli'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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