OSMANİYE Kadirli cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi Kadirli cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildiKADİRLİ Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte etti.

Kadirli cadde ve sokakları yıkanarak dezenfekte edildi

KADİRLİ Belediyesi ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokakları ilaçlı su ile yıkayarak dezenfekte etti.

İlçede vatandaşların yoğun olarak kullandığı Uzun Çarşı, Eski Sanayi ile Andırın Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklarda dezenfekte çalışmaları sabah saatlerinde başladı. Koronavirüsün çıktığı ilk günden beri gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Önce okullardan başladık ve bu kamu kurumları ile devam etti. Ayrıca toplu taşıma araçları okul servisleri gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları alanlarda dezenfekte çalışmalarını yürütüyoruz. Zabıtamız gerekli tedbirlerin alınması ve ürünlerdeki fiyat artışlarını denetleyerek gerekli işlemleri yapıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak sürdüreceklerini kaydeden Başkan Tarhan, "Yine Uzun Çarşı, Eski Sanayi caddesi, Andırın Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklarda vatandaşlarımızın en çok kullandığı alanlar. Bu alanları bugün itfaiyemiz tarafından ilaçlı su ile yıkadı ve ekiplerimiz tarafından da dezenfekte edildi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek adına elimizden gelen ne varsa seferber ediyoruz. İnşallah Türkiye olarak koronavirüsü def edeceğiz. Halkımıza da çağrı yapmak istiyorum. Acil bir durum olmadıktan sonra evde kalmalarını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA