Osmaniye jandarmanın ev aramasına kenevir ve esrar ele geçirildi

28.09.2019 11:57

Jandarmanın ev aramasına kenevir ve esrar ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde, jandarma ekiplerince bir ikamette yapılan aramada 226 gram esrar ve 20 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, ikamet sahibi E.S. gözaltına alındı.

Kadirli İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün istihbarat çalışması sonrasında ilçeye bağlı Yusufizzettin Köyündeki bir adreste uyuşturucu madde olduğu yönünde bilgiye ulaşıldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, narkotik jandarma köpeği 'Dora' ile birlikte ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 226 gram esrar, 20 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken ikamet sahibi E.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA