OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
İtfaiye, Güncel

OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıOSMANİYE'de bir lokantanın reklam tabelası içerisinde mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

19.04.2020 13:11 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:19
OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

OSMANİYE'de bir lokantanın reklam tabelası içerisinde mahsur kalan ve açlıktan bitkin düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Veteriner hekim tarafından muayene edilen kedi, emekli öğretim görevlisi Kazım Karabekir Laçinbala tarafından sahiplenildi.

Hasan Çenet Bulvarı'nda bulunan ve korona virüs izolasyonları sebebiyle kapalı olan bir lokantanın tabelasının içinde mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yavru kediyi yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonrasında bulunduğu yerden çıkarttı.

İlk muayenesi hayvan severler tarafından özel bir klinikte yaptırılan yavru kedinin, açlık ve susuzluktan bitkin düştüğü, gözlerinde enfeksiyon, arka sol bacağında ise bir hematom şekillendiği görüldü. Soğuktan şoka giren kedinin tedavisi için hayvan severler Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yetkililerine ulaştı.

YAŞAM ELLERİNİZDE

HAYPAT Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, koronavirüs izolasyonunda birçok meslek grubunun itinayla çalışarak halka hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sağlığa şiddet yasasına dahil olmasak da bu tip yaralı, bize emanet edilen canlara, bize muhtaç olan canlara yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Kendi yaptığımız kabinimizde zeminden ısıtma sistemi, HEPA hava filtresi, serum girişi, göz yormayan ışık, UV dezenfeksiyonu ve nebülizatör giriş var. Soğuktan şoka giren kediye göz ve diğer rahatsızlıklarına yönelik uygulamayı yaptıktan sonra bu kabine koyarak vücut ısının normale gelmesini sağladık. Özel bir kabinde, özel bir bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yavru kediyi korona izolasyonundan dolayı 73 yaşında olan babama verdim. Evden çıkması kanunen yasak olan babam evde sıkılmadan kediyle ilgilenerek vaktini geçiriyor. Bu yasaklara tabi olan ve evden çıkamayan vatandaşlara tek çağrımdır. Etrafta bir sürü yaralı can var. Evlerinizi bunlara açın. Bu hayvanların sizlere bulaştıracağı tek şey yaşam umududur. Yaşam ellerinizde."

EMEKLİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ SAHİPLENDİ

Emekli Öğretim Görevlisi Kazım Karabekir Laçinbala ise dışarı çıkmadığından dolayı evde sıkılmaya başladığını belirterek, "Bu kediyi duyunca oğlumdan bize getirmesini istedim. 3 gündür bakıyoruz. Solunum sistemi için nebülizatörle ilaçlı soğuk buhar uyguluyoruz. Karnını doyurup, altını temizliyoruz. Çok akıllı bir yavru ama sanırım gözleri kör kalacak. Vicdanen bakmak zorundayız. Herkesi böyle bir hayvan sevgisine davet ediyorum. Sokağa çıkmayın hayvanlara bakın" diye konuştu.

OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haberler
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
CHP'li belediyenin ekmek dağıtmasının yasaklanmasına ilk yorum Haberler
CHP'li belediyenin ekmek dağıtmasının yasaklanmasına ilk yorum
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Haberler
Muhtar bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz Haberler
Çocuğunu kaybeden acılı babayı isyan ettiren olay: Leş kargaları gibisiniz
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Siparişe gelen kurye yaşlı kadını boğarak öldürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
Vasiyetini açıklayan Serdar Ortaç, 30 milyon değerindeki evini çalışanlarına bırakacak
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
İBB'nin bir aylık gelir kaybını açıklayan İmamoğlu hükümete seslendi: Nakdi yardım bekliyoruz
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Ebru Şallı ve Harun Tan'ın hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğullarının son görüntüsü ortaya çıktı
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Acun Ilıcalı, canlı yayında Nisa ve Sercan hakkında konuşan Semih Öztürk'e tepki gösterdi: Çok yanlış
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Ayakkabısız sürücü, arka lastikleri olmayan otomobille trafiğe çıkınca yakayı ele verdi
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Son Dakika: Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 342'ye yükseldi
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan 'Mercedes Kadir' hayatını kaybetti
Sopadan arabasıyla Malatya'nın simgesi olan "Mercedes Kadir" hayatını kaybetti
Mersin Büyükşehir Belediyesi 'bedava ekmek yasaklandı' dedi, valilikten jet yanıt geldi
Mersin Büyükşehir Belediyesi "bedava ekmek yasaklandı" dedi, valilikten jet yanıt geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Muazzez Abacı Cengiz Kurtoğlu
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Ivan Obradovic
Daha Fazla Nisan Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: OSMANİYE İş yeri tabelasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 14:36:48. #1.14#
title