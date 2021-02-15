Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Albak, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti
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Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Albak, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

15.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:48
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Albak, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye'de yüz yüze eğitimin başladığı merkeze bağlı Dereobası Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye'de yüz yüze eğitimin başladığı merkeze bağlı Dereobası Köyü İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Albak, kent genelinde 127 okul, 705 şubede 90 öğretmen ve 12 bin 27 öğrenciyle yüz yüze eğitimin başladığını dile getirdi.

Albak, salgının sona ermesi ve sağlıklı günlere ulaşıp okulların tamamının yüz yüze eğitime açılması temennisinde bulundu.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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