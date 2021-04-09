Osmaniye İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Yılmaz, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonundaki toplantıda, il genelinde planlanan 135 projeden 8'inin tamamlandığını, 67'sinin devam ettiğini söyledi.

Projelerden 16'sının ihale aşamasında olduğunu ve 44'üne de çeşitli nedenlerle başlanamadığını aktaran Yılmaz, "2021 yılında projelere ayrılan ödenek miktarı 972 milyon 399 bin lira. Bu ödenekten 78 milyon 250 bin lira harcama yapılarak yüzde 8 nakdi gerçekleşme sağlandı. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda baktığımızda en büyük harcamaların yüzde 64,5'lik payla ulaştırma sektörüne, yüzde 12,5'lik pay ile eğitime, yüzde 10,7'lik pay ile sağlık sektörüne yapıldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman