Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şeref Salonu, törenle açıldı
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Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şeref Salonu, törenle açıldı

26.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:07
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şeref Salonu, törenle açıldı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şeref Salonu, Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Şeref Salonu, Vali Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, İl Jandarma Komutanlığınca yaptırılan salonun açılış kurdelasını kesti.

Vali Yılmaz, açılıştaki konuşmasında, Şeref Salonu'nun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bugün, içerisinde jandarma şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı Şeref Salonu'muzun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak hepimizin görevidir. Tüm şehitlerimize Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve kaymakamlar katıldı.

Açılış sonrasında Jandarma Komutanlığı bahçesine fidan dikimi gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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