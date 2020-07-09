Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Osmaniye Güney Çevre Yolunda trafik kazası: 6 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye Güney Çevre Yolu'nda iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza, saat 17.00 sıralarında Güney Çevre Yolu Çardak kavşağında meydana geldi. Zeynep P. yönetimindeki 80 ABD 881 plakalı araç ile Servet Y. kullandığı 27 ABS 334 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevre yolundan çıkan araçlardan Zeynep P.nin kullandığı araç yol kenarındaki kanala düşerken diğer sürücü Servet Y.' nin aracı yol kenarındaki evin duvarına çarparak durdu. Kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA