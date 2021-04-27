OSMANİYE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI YANGINI 20 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

OSMANİYE'de bir geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 22 saat sonra söndürüldü.

OSMANİYE'de bir geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleriyle 22 saat sonra söndürüldü. Bölgedeki ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Osmaniye- Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında saat 14.00 sıralarında nedeni henüz bilinmeyen yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alevlerin sardığı fabrikada can kaybı ya da yaralanma olmadı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adana ve Hatay'dan da yangın bölgesine takviye ekipler gönderildi. Söndürme çalışmalarına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de destek verdi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına ekipler, gece boyu müdahalede bulundu.

20 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İlk olarak çevredeki diğer fabrikalara sıçrama riskinin önlendiği yangın, sabah 10.00 sıralarında söndürüldü. İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına başladı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı