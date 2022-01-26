Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı - Haberler
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Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı

Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı

Osmaniye-Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

BAHÇE, OSMANİYE (AA) - Osmaniye- Gaziantep kara yolu Bahçe ilçesinden itibaren Gaziantep yönünde ulaşıma kapatıldı.

Kar yağışı nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücülere, ilçe girişinden itibaren trafik ekiplerince izin verilmiyor.

Durdurulan araçlar nedeniyle kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

Gaziantep, Osmaniye, Bahçe, kar, Güncel, Haber

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