OSMANİYE Eşiyle bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın, saldırganın tutuklanmasını istedi
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OSMANİYE Eşiyle bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın, saldırganın tutuklanmasını istedi

Eşiyle bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın, saldırganın tutuklanmasını istediOSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde bir giyim mağazasına giren İ.H.

24.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:15

Eşiyle bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın, saldırganın tutuklanmasını istedi

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde bir giyim mağazasına giren İ.H. alacaklı olduğunu iddia ederek, para istediği ancak olumsuz yanıt aldığı 9 aylık hamile iş yeri sahibi Sariye Kepme'yi (30) darbedip, dini nikahlı eşi Serbülent Okuşlu'yu (39) bıçakla yaraladı. Çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 10 gün sonra bebeklerini kucağına almayı bekleyen çift, İ.H.'nin tutuklanmasını istedi.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Refik Cesur Bulvarı üzerindeki bir giyim mağarasında meydana geldi. İş yeri sahibi Sariye Kepme, giyim mağazasında iki arkadaşı ile sohbet ederken, o an alacaklı olduğunu iddia ederek içeri giren, eli bıçaklı İ.H. tarafından rehin alındı. Elindeki bıçağı etrafa savurup Sariye Kepme'yi tehdit ederek para istediği iddia edilen İ.H. bu sırada iş yerine gelen Kepme'nin eşi Serbülent Okuşlu'yla da tartışmaya başladı. Çiftin para vermemesi üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, Sariye Kepme ile Serbülent Okuşlu, İ.H. tarafından darbedildi. İ.H., Serbülent Okuşlu'ya bıçaklar savurarak vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşananlar, iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Çiftin şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.H. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Yaşadıklarını anlatan Sariye Kepme, iki arkadaşıyla beraber iş yerinde oturup sohbet ederken, daha önce tanımadığı İ.H.'nin iş yerine girdiğini ve alacaklı olduğunu iddia ederek "Bugün buradan hiç kimse çıkamayacak" diye bağırmaya başladığını öne sürdü. O an şoka girdiklerini anlatan Kepme, İ.H.'nin alkol etkisi altında olduğunu iddia etti. Hamile olduğu için aşırı derecede paniklediğini aktaran Kepme, "Sesleri duyan esnaf arkadaşlar şahsı dışarıya çıkartmaya çalıştılar ama hiç kimse etkili olamadı. Tesadüfen iş yerine gelen eşimi dışarıda gördü. O arada bıçakla direkt eşimin üzerine saldırdı ve baya bir arbede yaşandı. Eşim savunmasızdı ve yaralandığını gördüm, yere düştü. Ben araya girince benim hamile olduğumu göre göre cadde ortasına fırlattı. Psikolojim o gün bugündür darmadağın. Geceleri ağlayarak uyanıyorum" dedi.

10 GÜN SONRA BEBEĞİMİ KUCAĞIMA ALACAĞIM

Şikayetleri üzerine İ.H.'nin gözaltına alındığını ancak daha sonra serbest bırakıldığını hatırlatan Sariye Kepme, İ.H.'nin cezalandırılmasını istedi. Kepme, "Şu anda dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor ve hala sosyal medya üzerinden hiçbir şey olmamış gibi paylaşımlar yapıp göndermeler yapıyor. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum. Ben şahsın tutuklanmasını istiyorum. Bizim can güvenliğimiz yok. 10 gün sonra bebeğimi kucağıma alacağım. Her gün korku içerisinde yaşamak istemiyorum" diye konuştu.

Serbülent Okuşlu ise bıçak darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinde 30 dikiş bulunduğunu kaydetti. Saldırı sırasında doğmamış bebeklerinin zarar görebileceğini anlatan Okuşlu, adalet istedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE (DHA)

OSMANİYE Eşiyle bıçaklı saldırıya uğrayan hamile kadın, saldırganın tutuklanmasını istedi

Kaynak: DHA

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