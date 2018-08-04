Osmaniye Engelli Genç Kızın Gelinlik Hayali Gerçek Oldu

Osmaniye merkeze bağlı Serinova Köyü'nde, doğuştan zihinsel engelli 30 yaşındaki Melike Asker, ailesinin organize ettiği damatsız düğün ile uzun bir süredir hayalini kurduğu gelinlik giymenin mutluluğunu yaşadı.Çarşıda gezerken veya gelin damat gördüğünde sürekli annesine 'Ben ne zaman gelinlik giyeceğim' diyerek istekte bulunan Melike Asker'in isteği sonunda gerçekleşti. Engelli genç kız için ailesi tarafından temsili düğün merasimi yapıldı. İlk olarak davetiye bastırılıp aile yakınları ve vatandaşlar bu mutlu günü paylaşmak için davet edildi. Kanlıgeçit İlköğretim Okulu bahçesinde akşam saatlerinde düzenlenen tören öncesi, Melike Asker, ilk önce kuaföre gidip saçlarını yaptırdı, ardından gelinlik giyerek süslenen gelin arabası ile alana geldi. Kardeşi ile birlikte piste gelen Asker ilk dansını kardeşi Mehmet Ali Asker ile birlikte yaptı. Daha sonra ise davetliler orkestra eşliğinde oyunlar oynayarak, Melike Asker'in mu mutlu gününe ortak oldular.

Emekli işçi baba Ali Asker, kızının hayalini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, "Kızım Allah'ın bana verdiği bir gül. Herkesin çocuğunun mutlu olmasını isterim. Ben kimsenin çocuğunun engelli olmasını istemem ama illaki engellide olsa bu mutluluğu görmesini isterim. Biz bunu gerçekleştirdik, çok sevinçliyim. Bizlere eşlik eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuğunun kendisinden devamlı istediği bir şeyi gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını ifade eden anne Hatice Asker ise, "Ne zaman Osmaniye'ye şehir merkezine gittiğimiz zaman gelinlik görüp 'Anne bana da alır mısın?' deyip gözümün içine bakıyordu. Bugün bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her şeyini yaptım, davetiyesini bastırdık, düğün yemeği yaptık. En güzel gelin benim kızımdır. Bütün engelli çocuğu olan anneler de çocuklarına böyle bir şey yapmalarını, mutlu etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Daha sonra ise günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektiren aile yakınları, davetlilerle birlikte müzik eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar oyunlar oynayıp dans ettiler.