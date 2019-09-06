Osmaniye durakta matematik projesi osmaniye'de hayata geçti

06.09.2019 16:11

Durakta Matematik Projesi Osmaniye'de hayata geçti

Osmaniye'de Karacaoğlan Ortaokulu matematik öğretmeni Mukaddes Karip tarafından geliştirilen ve öğrencilerin matematiğe karşı korkularını yenmeleri, ön yargıları yıkmak ve matematiği sevdirmek için hazırladığı Durakta Matematik projesi kentte uygulamaya konuldu.

Osmaniye Belediyesinin de destekleriyle, il merkezinde ki otobüs duraklarına herkesin kolayca ve eğlenerek öğrenmesi için karikatürlü ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da onaylanan proje Osmaniye ile birlikte 81 ilde uygulamaya konulduğu belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Osmaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hacer Burcu Yüceer, proje sorumlusu ve çizen ilkokul öğretmeni Mehmet Karip ve eşi matematik öğretmeni Mukaddes Karip, öğrenciler ve veliler Alibeyli Mahallesi Ahmet Alkan Caddesi üzerinde proje kapsamında hazırlanan durağı ziyaret ettiler.

PROJE, 81 İLDE 64 ÖĞRETMENLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLÜYOR

Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, projenin gerçekleşmesinde katkıları olan Osmaniye Belediyesi ve proje mimarları Mehmet Karip ve eşi matematik öğretmeni Mukaddes Karip'e teşekkür etti. Müdür Albak, Osmaniye'den çıkan yenlikçi 40 projeden bir tanesidir ve tüm Türkiye'de kabul gören bir projedir Durakta Matematik projesi. Burada, çeşitli yöntemlerle matematiği sevdiren, matematiğin korku olmasını ortadan kaldıran önemli bir projedir. Matematiğin korkulacak bir şey olmaktan çıkartıp, hayatın ta kendisi olduğunu öğreten bir proje. Her tarafta matematiğin öğrenilebileceğini ve ilgiyle dinlenebileceğini anlatan yenilikçi bir yaklaşım. Şuanda bu projeye Osmaniye'den başladık 81 ilimizde 64 öğretmenimizle birlikte yürütülmektedir. Bizim çok değer verdiğimiz bir projedir. Matematikte sıkıntılıyız ve bununda yegane sebebi korku. Çocuklarımız velilerimiz, bizler korkuyoruz ve bu korkuyu yenebileceğimizi gösteren bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

Belediye Başkan yardımcısı Hacer Burcu Yüceer ise Osmaniye Belediyesi olarak merkezdeki 5 durakta bu projenin başlatıldığını ve ilerleyen günlerde tüm duraklarda uygulanacağını söyledi.

Proje sorumlusu ilkokul öğretmeni Mehmet Karip de proje tüm illerde uygulanmakta olduğunu ve büyük destek aldıklarını belirterek, Projemiz şuanda 'Yarının öğretmenleri' platformu tarafından Türkiye'de ilk 40 proje arasında alındı. İnşallah bir değerlendirme daha yapılacak ve biz birinci olmayı hedefliyoruz. Projemiz çocuklara matematiği sevdirme ve korkularını yenme adına çok güzel bir proje. Çizimleri eşim yapmaktadır.İlçelerimizde de projenin uygulaması yapılacaktır. Bu sayede biz bir öğrencide veya bir velide bir matematik önyargısını kırabilirsek projenin başarıya ulaştığını anlayacağız diye konuştu.

Matematik korkusu olduğunu belirten bir öğrenci ise durakta matematik projesi ile korkularını yenip her şeyin çok kolay bir hale geldiğini ifade etti.

Kaynak: DHA