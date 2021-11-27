OSMANİYE -Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor - Haberler
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OSMANİYE -Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dumanlı Yaylası'nın havadan görüntülenmesi (drone) Yaylanın üzerine çöken sis Sararan yapraklar ve ağaçlar Bulutlar ve güneş ışıkları OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek...

OSMANİYE (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Dumanlı Yaylası'nın havadan görüntülenmesi (drone)

Yaylanın üzerine çöken sis

Sararan yapraklar ve ağaçlar

Bulutlar ve güneş ışıkları OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Havaların soğumasıyla birlikte yayla sık sık adı gibi sisle kaplanıyor

OSMANİYE -Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor

OSMANİYE -Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor

OSMANİYE -Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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