OSMANİYE -Dumanlı Yaylası, sonbahar renkleriyle büyülüyor
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Dumanlı Yaylası'nın havadan görüntülenmesi (drone) Yaylanın üzerine çöken sis Sararan yapraklar ve ağaçlar Bulutlar ve güneş ışıkları OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek...
OSMANİYE (AA) - GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Dumanlı Yaylası'nın havadan görüntülenmesi (drone)
Yaylanın üzerine çöken sis
Sararan yapraklar ve ağaçlar
Bulutlar ve güneş ışıkları OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharla birlikte sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Havaların soğumasıyla birlikte yayla sık sık adı gibi sisle kaplanıyor