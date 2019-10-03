Osmaniye dr. öznavruz haftada 5 gün en az 30 dakika yürüyün

03.10.2019 13:50

Dr. Öznavruz Haftada 5 gün en az 30 dakika yürüyün

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, vatandaşların kendi sağlıkları için haftada 5 gün en az 30 dakika fiziksel aktivite yapmaları önerisinde bulunarak, Özellikle okul çağı çocuklarımız başta olmak üzere erişkinlerimizin de fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmelerini istiyoruz. dedi.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü Etkinlikleri kapsamında, Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı girişinde toplanan protokol ve öğrenciler, ellerinde taşıdıkları 'Harekete çocuklukta başla, sağlıklı yaşa yazılı dövizlerle, buradan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yürüdü. Etkinlik sonrası, halat çekme yarışları düzenlenirken, katılımcıların, Beden Kitle İndeksi (BKİ) ölçümleri yapıldı. Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, yürüyüş etkinliğini düzenlemelerindeki amacın, fiziksel aktivite başta olmak üzere Osmaniyeli vatandaşları bu konuda biraz daha bilgilendirmek ve bu sürecin ne kadar önemli olduğunu aktarmak olduğunu söyledi.

OBEZİTE BİR HASTALIKTIR

Okul çağı çocukların yüzde 30'unun obez olduğunu ve bu yüzde 30'lık kısmın da yüzde 10'unun 'morbit' denilen ağır obez olduğunu kaydeden Dr. Öznavruz, Obezite bir hastalıktır. Bu hastalığı eğer zamanında tedbirini almazsak ileriki yaşlarda kardiyovasküler hastalıklar başta olmak üzere diyabet, hipertansiyon, kas eklem hastalıkları, yine çocukların akranlarından daha fazla kilolu olması sebebiylede akranları tarafından dışlanması sonrasında depresyon olmak üzere bir takım psikolojik sıkıntılara yol açtığın biliyoruz. İşte bugünde özellikle okul çağı çocuklarımız başta olmak üzere erişkinlerimizi de fiziksel aktiviteyi yaşamın bir parçası haline getirmelerini özellikle istiyoruz dedi.

HAFTANIN 5 GÜNÜ YARIM SAAT

Sabah öğünlerinin çok kıymetli olduğunu, iyi bir öğünle başlayan bir süreçte obezitenin önüne geçmenin en büyük anahtarlarından bir tanesi olduğunu kaydeden Öznavruz şöyle devam etti Biz vatandaşlarımıza, haftanın 5 günü yarım saatten az olmamak kaydıyla orta şiddetle bir fiziksel aktivite öneriyoruz. Orta şiddetle ki kastımız şudur, iki kişi birlikte yürüyorsa bir biriyle konuşabilecek seviyede, ancak ezgi şarkı söyleme noktasında zorlanabilecek bir tempodan bahsediyoruz. Yani orta seviyedeki bir tempo ile yarım saatten az olmamak kaydıyla haftanın 5 günü biz vatandaşlarımıza fiziksek aktivite önermekteyiz.

'ASANSÖRÜ TERK EDİN'

Sağlıklı güzel günler için bir takım önlemler alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Hasan Öznavruz, Özellikle çok katlı yerlerde oturan ve işyerleri bulunan vatandaşlarımızın asansörü terk edip iki üç katı yürüyerek çıkmalarını öneriyoruz. Yine özellikle Osmaniye ölçeğinde ki bir ilde, işyerine veya okula ulaşma noktalarındaki kısa mesafeleri de araçla değil yürüyerek gitmelerini öneriyoruz. Yine evleri uzak olan vatandaşlarımızın işe giderken araçlarını bir iki sokak ileride bırakarak araçlarını park edip yürüyerek işyerlerine gelmelerini önermekteyiz. Vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu günler temenni ediyoruz. diye konuştu.

Kaynak: DHA