Osmaniye Doğapark Çocuk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Alanlar Projesi

OSMANİYE (Habermetre) - Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği'nin projesi olan Osmaniye Doğapark Çocuk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Alanlar Projesinin Protokolü Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Proje Koordinatörü ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Ahmet Kavun arasında imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Osmaniye Belediyesi işbirliğinde yapılacak olan projenin, 1 Ocak 2022 tarihinde başlaması ve 31 Aralık 2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Osmaniye'de okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi vermeyi ve trafik konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlayan Proje, bu sayede çocukların diyalogda ve etkileşimde olduğu aileleri ile bu merkezden edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşmalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okulların öğrencilerinin trafik eğitimi almasının planlandığı Proje ile ayrıca ilimizdeki trafik kuralı ihlallerinin azalmasına katkı sağlamayı ve buna bağlı olarak ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların en aza indirilmesini hedefleniyor.

Toplam alanı 12. 000 metrekare olan projede 3622 metrekare yeşil alan, 5700 metrekare eğitim pisti alanı, 2300 metrekare 46 araçlık otopark, 153 metrekare kapalı ve 72 metrekare açık olmak üzere 225 metrekare kafeterya alanı ile 153 metrekare idari bina alanı yer alıyor.

Protokol imzasının ardından konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, projenin ilimize hayırlı olmasını dileyerek, "Osmaniye'mize yakışacak çok güzel bir proje. Hayırlı olmasını diliyorum. "dedi.

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