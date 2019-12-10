: Osmaniye doğa yürüyüşünde, ilk yardım ve kurtarma tatbikatı

10.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:22

Doğa yürüyüşünde, ilk yardım ve kurtarma tatbikatı

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (ODAK) tarafından Bahçe ilçesinde, Akçadağ zirvesine düzenlenen doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında ilkyardım ve kurtarma tatbikatı düzenlendi. Katılımcıların haberdar olmadığı tatbikat sırasında senaryo gereği ayağından sakatlanan bir kişinin, zor arazi şartlarında ilk müdahale edilip sedyeyle aşağıya indirilmesi uygulamalı bir şekilde gerçekleştirildi.

ODAK üyelerinin katılımıyla, orta derece zorlukta 10 kilometre mesafeli doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Yürüyüşün 7'nci kilometresinde, katılımcıların hiç birinin haberdar olmadığı bir anda, senaryo gereği Dernek Başkanı Muhammet Doğan ayağından sakatlandı. Dağcılık ve arama kurtarma eğitimi alan AFAD gönüllüleri, Osmaniye AKUT görevlileri, öğretmen ve sağlık il müdürlüğü personeli ile doğa severlerin bulunduğu 44 kişi, gerçek bir yaralanma olmuş gibi, kurtarma operasyonuna katıldı. Yaralı kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından, sedyeye alınarak güvenli noktaya başarılı bir şekilde nakledildi.

Doğa sporlarının, özellikle dağcılık eğitim alınması gereken ciddi bir sportif ve rekreatif faaliyetler içerdiğini kaydeden ODAK Başkanı Muhammet Doğan, Bu faaliyetlerde karşılaşılabilecek olumsuz kaza durumlarına müdahale kabiliyeti herkeste olması gereken bir özellik olmalıdır. Biz de bu bağlamda gönüllülerimizi eğitiyoruz. dedi.

Başkan Doğan, Akçadağ faaliyetimize 44 kişi katıldı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Bu bölgeye zaman zaman yürüyüş etkinliklerimiz oluyor. Bahçe Kaymakamlığı buraya çok güzel bir parkur yaptı. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. İlçemizde toplamda 3 tane doğa yürüyüşü parkurumuz var. Biz, bahar ve kış aylarında bu parkurlara geziler düzenleyerek doğaseverleri buralara getiriyoruz. diye konuştu. Etkinlik sırasında katılımcılar, doğanın eşsiz güzelliği ile birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler.

Kaynak: DHA

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