Osmaniye Doğa İçin Pedal Çeviren Emekli Bisikletçiler Osmaniye'de

Doğa için pedal çeviren emekli bisikletçiler Osmaniye'de

Antalya'dan yola çıkıp, doğa için pedal çevirmeye başlayan emekli bisikletçiler, Osmaniye'de bir gün kamp yapıp, sokak ve yabani hayvanlar için besleme çalışmasına katıldılar.

Antalya Yoldaşlar Pedal Gurubu üyesi ve yaş ortalamaları 60 ve üzeri olan emekli kamu görevlisi Coşkun Şentürk, Hasan Ünal, emekli öğretmen Erkan Uyan ve emekli muhasebeci Dursun Aliteber, 20 nisan günü başladıkları yolculukları Mardin'de son bulacak olan yolculukları boyunca 16 günde 8 şehir gezip yaklaşık 1200 kilometre yol yapacaklar. Adana'dan sonra Osmaniye'ye ulaşan, 4 emekli bisikletçi, Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzası Ceyhan Irmağı kıyısında bulunan Yeni Köy Muhtarlığı'na ait piknik ve kamp alanında bir gün konaklayarak doğadaki canlılar için besleme çalışması yaptılar.

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcilisi Ali Laçinbala, HAYTAP Osmaniye İl Temsilcilisi tarafından başlatılan bisikletli besleme hareketinin, bir adım daha öteye taşınarak kültür köprüsü oluşturduğunu belirtti. Bu durumun ülke adına güzel bir örnek olduğunu söyleyen Laçinbala "Genç yaşlılarımız Antalya'dan Mardin'e 'Doğa için pedalla' sloganıyla yola çıktı. Bu kapsamda ilimizde ağırladığımız gurup üyelerine, taze bayatlar kampanyasından alınan ürünlerden verip, sokak hayvanları ve yabani hayvanların beslenmeleri için doğaya bırakacaklar. Projenin çıkış noktası olan şehrimiz, aynı zamanda rotanın da merkezini olmuş oldu" diye konuştu.

Emekli bisikletçiler ise Osmaniye'de konaklamaktan mutluluk duyduklarını, doğayla iç içe bir tur olan bisikletli gezilerinin Gaziantep, Şanlıurfa üzerinden Mardin'de son bulacağını ifade ettiler.

Kaynak: DHA