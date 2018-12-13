Osmaniye Devlet Hastanesinde Tatbikat

Osmaniye Devlet Hastanesinde yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi hastane salonunda personele "Afet ve Acil Durum" konulu seminer düzenlendi.

Daha sonra senaryo gereği hastanede yangın alarmı verilerek, olay yerine AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastane çatısında bulunan yaralı, güvenlik tedbirlerinin ardından sedyeye alınarak ip yardımıyla aşağı indirildi.

Bu arada hastanenin ikinci katında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılanlar, olay yerinde bekleyen ambulansla başka hastaneye sevk edildi.

Hastane personeline yangın söndürme teknikleri de uygulamalı olarak gösterildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Tamer Gülsur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirtti.

Tatbikatta görev alanlara teşekkür eden Gülsur, "Doğal afetlerle mücadele noktasında, yaralılara etkin müdahale etmek için her an hazır olmak durumundayız. Biz yılda bir kez hastanemizde tatbikat yapıyoruz. Allah ülkemize afetleri göstermesin ama başımıza geldiğinde de en etkin şekilde müdahale edilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.