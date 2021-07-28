Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar
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Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar

Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'deki firmadan teslim alıp TIR'a yükledikleri 27 ton galvaniz boruyu, Ankara yerine Konya'ya götürüp, pazarlamaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE'deki firmadan teslim alıp TIR'a yükledikleri 27 ton galvaniz boruyu, Ankara yerine Konya'ya götürüp, pazarlamaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikadan yüklenen ve piyasa değeri 450 bin 888 TL olan 27 ton galvaniz borunun, Ankara'daki firmaya teslim edilmediği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan takip sonrasında, şüpheli M.T. ve C.E.'nin boruları, Konya'nın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren başka bir firmaya pazarlamak istedikleri öğrenildi. Düzenlenen operasyon sonrasında galvaniz borular bulunup sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan M.T. ve C.E., Konya'daki işlemlerinin ardından Osmaniye'ye getirilip adliyeye sevk edildi. 


Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar
Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar
Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar
Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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Osmaniye'den yükledikleri boruları Konya'da satmak isterken yakalandılar - Haberler
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