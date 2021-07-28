Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı
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Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'den Ankara'ya nakletmeleri için tırlarına yüklenen 27 ton galvanizli boruyu Konya'da başka bir firmaya satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'den Ankara'ya nakletmeleri için tırlarına yüklenen 27 ton galvanizli boruyu Konya'da başka bir firmaya satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tesisten nakliye için tıra yüklenen galvanizli borunun satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Ankara'daki bir firmaya gönderilmek üzere M.T. ve C.E'nin kullandığı tıra yüklenen 27 ton galvanizli borunun, yerine ulaşmadığını, ürünün sürücüler tarafından Konya'da bir firmaya satılmaya çalışıldığını belirledi.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, zanlıları, kullandıkları tır ve malzemelerle Konya'nın Ereğli ilçesinde yakaladı.

Ele geçirilen malzemeler firmaya teslim edildi.

Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı
Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı
Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı
Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı
Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı
Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Nakil için taşıdıkları 27 ton galvanizli boruyu satmaya çalışan iki zanlı Konya'da yakalandı - Haberler
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