Osmaniye'den çalınan otomobil Kilis'te yakalandı
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Osmaniye'den çalınan otomobil Kilis'te yakalandı

30.09.2020 11:24 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:28
Osmaniye'den çalınan otomobil Kilis'te yakalandı

Osmaniye'den çalınan otomobil Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Osmaniye'den çalınan otomobil Kilis'in Musabeyli ilçesinde jandarma tarafından yakalandı.

Musabeyli ilçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 29 Musaybeli ilçesihe bağlı Madenyolu Köyünde Ş.Y. yönetimindeki 80 BB 791 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilin sorgusunda, aracın Osmaniye'den çalındığı belirlendi. Araçta yapılan armada ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Otomobil sürücüsü Ş.Y. gözaltına alındı.

Jandarma tarafından soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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