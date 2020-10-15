Osmaniye'den Azerbaycan'a konvoylu destek
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Osmaniye'den Azerbaycan'a konvoylu destek

15.10.2020 17:23 | Son Güncelleme: 15.10.2020 17:26
Osmaniye'den Azerbaycan'a konvoylu destek

Osmaniye'de Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi.

Osmaniye'de Azerbaycan'a destek konvoyu düzenlendi. Masal Parkında başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yıllardır devam eden ve 27 Eylül'de yeniden çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ krizinde Azerbaycan'a konvoylu destek verdi. Masal Parkında başlayan konvoy, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Osmaniye İHH Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, yaptığı açıklamada "Ermenistan derhal Azerbaycan topraklarından çıkmalıdır. Dünya kamuoyunun tepkisizliğinden cesaret bulan Ermenistan, hukuk tanımazlığını daha da arttırarak tüm uluslararası teamülleri hiçe sayan saldırılarına sivil yerleşim yerlerini vurarak devam ediyor. Bu saldırılar karşısında Azerbaycan devleti ve milletinin haklı davasında yanlarında olduğumuzu, Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının her platformda destekçisi ve savunucusu olacağımızı buradan bildirmek istiyoruz. Tüm dünya ülkelerini, vicdan sahibi tüm insanları ve ülkemizdeki herkesi işgale ve zulme karşı verdikleri mücadelede kardeş Azerbaycan'ın yanında yer almaya çağırıyoruz" dedi. - OSMANİYE

Osmaniye'den Azerbaycan'a konvoylu destek
Osmaniye'den Azerbaycan'a konvoylu destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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