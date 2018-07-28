Osmaniye'den, Askıda Ekmek Kampanyasına Tam Destek

Osmaniye'den, askıda ekmek kampanyasına tam destekOsmaniye'den, askıda ekmek kampanyasına tam destek

OSMANİYE Belediyesi, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine başlatılan askıda ekmek kampanyasına, 'Bir Ekmek de hemşehrime' sloganıyla il genelinde kampanyaya katılım sağladı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, Türkiye genelinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlayan 'Askıda Ekmek' kampanyası için bir fırın işletmesini ziyaret ederek 200 ekmeğin bedelini ödeyerek askıya aldırdı. Başkan Kara, Osmaniye Belediyesi tarafından hazırlatılan Bu kentte 'Askıda Ekmek' kampanyası uygulanmaya başlanmıştır. Haydi Osmaniye. Bir Ekmek de Hemşerime yazılı afişlerinin tüm fırınlara asılacağını belirtti. Askıda Ekmek kampanyasını Osmaniye geneline, mahallelere ve bütün vatandaşlar nezdinde yayacaklarını ve geliştireceklerini ifade eden Başkan Kara, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi olan aynı zamanda inancımızın ve imanımızın gereği olarak 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerif-i uyarınca varlık sahibi hemşerilerimizin kendileri için ekmek alırken alım gücü düşük olan vatandaşlarımızı da düşünerek bir ekmek de onlar için askıya aldırmalarını istiyoruz. Paylaşmayı milli birliği, beraberliği ve birlikte yaşarken bu sorumluluk hadisesini gerçekleştirmek amacıyla Osmaniye genelinde bu projenin ilk aşamasını bu fırında yaptık. Burada ki amaç, dar gelirli vatandaşlarımıza da yardımcı olabilmek ve yaşadıkları şehirde en temel ihtiyaçları olan ekmeği teminde birbirlerine yardımcı olabilmeleri konusunda bir imkan ve bir fırsatı inancımız, imanımız ve insani bir sorumluluk gereği olarak da yerine getirmek. Alım gücü düşük olan değerli hemşerilerimiz fırınların önünde bu afişi ve askıdaki ekmekleri gördüklerinde fırın sahibine askıdaki ekmeklere ihtiyacım var diyerek ihtiyaçları kadar ekmeği alacaklar. Fırıncı kardeşlerimiz askıda ekmek azaldıkça duyarlı vatandaşlarımızın kendileri için ekmek alırken alım gücü düşük vatandaşlarımız için aldıkları ekmekleri asacaklar. dedi.

Kadir Kara, bütün Osmaniyeli fırıncıların, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların bu projeye katkı sağlayacaklarına inandığını sözlerine ekledi.