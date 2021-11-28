Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı

Osmaniye'den Adıyaman'a, gelerek dilenen 3 kadın şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'den Adıyaman'a, gelerek dilenen 3 kadın şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Osmaniye'den Adıyaman'a gelen 3 kadın şahıs, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında dilenmeye başladı. Durumu fark eden polis ekipleri şahısları yakalayarak ekip aracına bindirdi. 3 Kadın şahıs daha sonra olay yerine çağrılan zabıta ekiplerine teslim edildi. Daha sonra zabıta aracına bindirilen kadın şahıslar, haklarında işlem yapılmak üzere zabıta karakoluna götürüldü. Kadın şahısların Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmek için geldiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı

Osmaniye'den Adıyaman'a dilenmeye gelen şahıslar yakalandı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

Karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadın tankerin altında kaldı

 Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

Gaziantep'i ayağa kaldıran esrarengiz olay! Yanmış arabanın yanındaki çukurdan 2 ceset çıktı

 Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli: Aşk için yaptım

Çiçek Pasajı'nda eski kız arkadaşını pompalı tüfekle rehin alan şüpheli: Aşk için yaptım

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title