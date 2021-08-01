Osmaniye'deki yangına müdahaleye giden 'Ateş Avcıları' toprak üzerinde dinlendi
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Osmaniye'deki yangına müdahaleye giden 'Ateş Avcıları' toprak üzerinde dinlendi

Osmaniye'deki yangına müdahaleye giden 'Ateş Avcıları' toprak üzerinde dinlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Amasya'nın Taşova ilçesinden Osmaniye'ye orman yangınlarına müdahale etmek için giden Taşova Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personeller, toprak üstünde dinlendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinden Osmaniye'ye orman yangınlarına müdahale etmek için giden Taşova Orman İşletme Müdürlüğünde görevli personeller, toprak üstünde dinlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki orman yangını 3'üncü gününde kontrol altına alındı. Alevlerle aralıksız mücadele eden orman işçileri yerlerde yatarak dinlendi.

3 gündür uykusuzlar

3 gündür aralıksız çalışan Taşova Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Furkan Güngör ve Şeref Akça adlı orman işçileri toprak üstünde yatarak dinlendi. - AMASYA

Osmaniye'deki yangına müdahaleye giden 'Ateş Avcıları' toprak üzerinde dinlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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