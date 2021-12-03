Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haberler
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Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel
Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

OSMANİYE'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

OSMANİYE'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 6 adrese yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 278,36 gram eroin, 10,17 gram esrar, 20,79 gram metamfetamin, 2 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edilen 1060 TL ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.


Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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