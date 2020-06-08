Osmaniye'deki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi Osmaniye'de, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'de, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 6 Haziran'da Alibekirli Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, sürücüleri belirlenemeyen 80 GH 217 ve 80 HK 389 plakalı motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Osman Köse yaşamını yitirdi.

Kazada, motosikletlerde bulunan Yalçın Karayılan ve İsmail Koyun da yaralanmıştı.

Kaynak: AA