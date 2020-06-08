Osmaniye'deki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
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Osmaniye'deki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi

Osmaniye'de, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'deki trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi
08.06.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:07

Osmaniye'de, iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 6 Haziran'da Alibekirli Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, sürücüleri belirlenemeyen 80 GH 217 ve 80 HK 389 plakalı motosikletlerin çarpışması sonucu ağır yaralanan ve Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Osman Köse yaşamını yitirdi.

Kazada, motosikletlerde bulunan Yalçın Karayılan ve İsmail Koyun da yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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