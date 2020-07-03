Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu
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Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Cami, restorasyon çalışmalarının ardından 96 yıl sonra ibadete açıldı.

Osmaniye'deki tarihi Ala Cami 96 yıl sonra cemaatine kavuştu
03.07.2020 16:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:22

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki tarihi Ala Cami, restorasyon çalışmalarının ardından 96 yıl sonra ibadete açıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaklaşık 1800 yıllık tarihinde önce manastır, sonra kilise, daha sonra ise cami olarak hizmet veren Ala Cami 1924 yılında ibadete uygun bulunmadığı için kapatıldı.

Yaklaşık 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Ala Cami bugün kılınan cuma namazıyla 96 yıl sonra ibadete tekrar açıldı.

Vali Erdinç Yılmaz, açılış törenindeki konuşmasında, tarihi caminin cemaatine kavuştuğunu söyledi.

Güzel bir restorasyon yapıldığını belirten Yılmaz, "Allah hepimize burada güzel ibadetler yapmayı nasip etsin. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da caminin, aslına uygun şekilde restore edildiğini ifade ederek, "Halkın hakkını teslim etmek bizim asli görevimizdir. Cami nasıl 1480-1490 yıllarında Dulkadiroğlu Beyliği zamanında cami olarak ibadete açıldıysa 96 yıl sonra yine insanlığın hizmetine sunduk." diye konuştu.

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek ise gazetecilere yaptığı açıklamada, cami çevresindeki kazılarda önemli mozaikler ve yapı kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ortaya çıkan eserimiz, yalnızca cami ve ibadet yeri olarak düşünülmemeli. Kıymetli mozaikleri, arkeolojik alanı ve tarihi eser vasfı nedeniyle çevresinde yürüyüş ve gezinti yolları tasarlandı, mozaiklerin görülebileceği cam teras yapıldı. Caminin turizme kazandırılabilecek bir nokta olmasından dolayı çok mutluyuz."

Törenin ardından camide cuma namazı kılındı.

Kaynak: AA

Manşet

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