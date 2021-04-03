Osmaniye'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü
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Osmaniye'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye'deki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi öldü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Eniştesi Fevzi A. ile aralarında yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanan Güney Koç, kaldırıldığı Osmaniye Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Koç'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Dün, Üzümlü Mahallesi'nde, Güney Koç ile eniştesi Fevzi A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda Güney Koç tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Fevzi A, polise teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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