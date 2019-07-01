Osmaniye'deki silahlı kavga

Osmaniye'de damat ile kayınpeder arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kayınpeder Erol G, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olayda ölü sayısı ikiye yükseldi.

Damat Gökhan A. ile kayınpederi Erol G. arasında çıkan silahlı kavgada Erol G'nin yeğeni olduğu öğrenilen Sırdaş G. hayatını kaybetmiş, Erol G. ile damadın baldızı Tuğba G. yaralanmıştı.

Ağır yaralı olarak Özel Yeni Hayat Hastanesi'ne kaldırılan Erol G. ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ayağından yaralanan Tuğba G'nin tedavisi sürüyor. Kaçan Gökhan A'yı bulmak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde damat Gökhan A. ile kayınpederi Erol G. arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan A. yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açmış, Sırdaş G. olay yerinde hayatını kaybetmiş, Erol G. ve Tuğba G. yaralanmıştı.

Kaynak: AA