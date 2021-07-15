Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, ilk tespitlere göre bu kişilerin terör bağlantısının olmadığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman