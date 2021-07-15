Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.
Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, ilk tespitlere göre bu kişilerin terör bağlantısının olmadığını bildirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman