Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
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Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Osmaniye'de çıkan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından salıverildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3'ü Suriye uyruklu 4 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, yangınla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını, ilk tespitlere göre bu kişilerin terör bağlantısının olmadığını bildirmişti.

Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı
Osmaniye'deki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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