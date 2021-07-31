Son dakika haber | Osmaniye'deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'deki orman yangınının ilerlemesi durduruldu Çalışmaların devam ettiği yangın bölgesinde yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi Osmaniye merkez Kazmaca köyünde 4 gün önce başlayan orman yangınının ilerlemesi durduruldu.