Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
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Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)

Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

22 TONLUK EKSKAVATÖR YANDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesindeki yangın, 3'üncü günde de devam ederken, alevleri kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor.

22 TONLUK EKSKAVATÖR YANDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki yangın, 3'üncü günde de devam ederken, alevleri kontrol altına almak için hem karadan hem de havadan müdahale sürüyor. Havadan müdahale, helikopterlerle devam ederken, karadan ise iş makineleri, itfaiye araçları ve arazözlerle destek veriliyor. İlçede yangına müdahale edilen araçlardan biri de yandı. Kadirli Belediyesi'ne ait olan ve destek için bölgeye gönderilen 22 tonluk ekskavatörün yangının ilk günü müdahale sırasında alev aldığı belirtildi. Ekskavatörün operatörünün ise son anda araçtan atlayıp, kendisini kurtardığı, alevlerin sardığı iş makinesinin de kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. 


Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)
Osmaniye'deki orman yangınının 3'üncü günde hızı kesildi (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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